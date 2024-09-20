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В центре Улан-Удэ появятся сразу три многоуровневых парковки

В центре Улан-Удэ появятся сразу три многоуровневых парковки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там смогут разместиться более 1000 машин

В рамках реализации мастер-плана, который одобрил весной 2023-го президент России Владимир Путин, в центре Улан-Удэ построят сразу три многоуровневых паркинга. Их вместимость составит 1152 машино-места.

Кроме того, в исторической части города оборудуют так называемые перехватывающие парковки.

- Для минимизации загрузки плоскостных парковочных мест во время массовых мероприятий на стадионе или в театре разрабатывается проект организации перехватывающих парковок и движения общественного транспорта от них, – рассказали в ООО «Пик Байкала».

Это ООО – специализированный застройщик, который занимается реализацией мастер-плана. В будущем в центре столицы Бурятии также появятся межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и обустроят благоустроенную набережную. На двух улицах – Смолина и Свободы – сделают двухстороннее движение.

Кроме того, там построят новый жилой квартал, ради которого придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.

Большинство проживающих в центре улан-удэнцев ещё год назад согласились на переезд ради его масштабного обновления. К осени расселить успели уже более 140 человек, живших в домах на улицах Кузнечная, Свободы, Банзарова и Смолина.

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