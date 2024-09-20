Житель Бурятии поднял руку на мать и получил штраф

Заиграевский районный суд привлёк к административной ответственности мужчину за побои.30 июля 2024 года мужчина, находясь у себя дома, нанёс побои своей матери. Он несколько раз нанёс удары по лицу и по голове.На суде житель района вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.Постановление вступило в законную силу, сообщили в суде.