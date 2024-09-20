В Бурятии высадили 60 тысяч сеянцев сосны

На акцию приехали свыше 300 человек
В Бурятии прошла всероссийская акция «Сохраним лес», в ней приняли участие свыше 300 человек. Посадки прошли в Заиграевском районе.
- В 2015 году данный участок был повреждён огнём, но сегодня благодаря нашим усилиям здесь начнёт расти новый, молодой лес, и через пару десятков лет будут стоят большие деревья. Благодарю каждого, кто сегодня приехал на посадки. Лес - одно из самых главных богатств Бурятии, давайте беречь его и поможем восстановиться нашей тайге, - обратился Сергей Борошноев, руководитель республиканского агентства лесного хозяйства.
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