В Улан-Удэ на слёт соберутся молодые педагоги города

На вопросы учителей и воспитателей столицы Бурятии ответят в рамках III слёта молодых педагогов. Мероприятие состоится 27 сентября на базе лагеря «Берёзка» города Улан-Удэ.Участниками слёта могут стать команды молодых педагогов образовательных организаций Улан-Удэ, которые соответствуют следующим критериям:- Вновь прибывшие или имеющие до 5 лет стажа;- В возрасте до 35 лет;- Представители различных профессиональных направлений: учителя школ, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования.Заявки на участие принимаются до 23 сентября включительно по электронной почте: u-umcoko@mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.