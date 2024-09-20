В Улан-Удэ на слёт соберутся молодые педагоги города

Заявки принимаются по 23 сентября
На вопросы учителей и воспитателей столицы Бурятии ответят в рамках III слёта молодых педагогов. Мероприятие состоится 27 сентября на базе лагеря «Берёзка» города Улан-Удэ.
Участниками слёта могут стать команды молодых педагогов образовательных организаций Улан-Удэ, которые соответствуют следующим критериям:
- Вновь прибывшие или имеющие до 5 лет стажа;
- В возрасте до 35 лет;
- Представители различных профессиональных направлений: учителя школ, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования.
Заявки на участие принимаются до 23 сентября включительно по электронной почте: u-umcoko@mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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