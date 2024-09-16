Жители Бурятии тратят на «коммуналку» практически больше всех в стране



В ушедшем 2023 году такие услуги сильнее всего били по карману на Чукотке. На них приходилось 14% от ежемесячных трат – 9299 рублей. Чукотский автономный округ оказался на последнем, 85 месте (данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет – прим.).



На 84-ом расположилась Бурятия. Доля расходов на услуги ЖКХ в республике составляет 13,4% – порядка 5446 рублей. За год этот показатель увеличился на 1,6%.



В соседнем Забайкалье (22-ая строчка в рейтинге) на жилищно-коммунальные услуги уходит 8,6% месячных трат (5492 рубля), в Иркутской области (9-ое место) – 7,6% (4397 рублей).





Исследование показало, что доля потребительских расходов среднестатистической семьи на ЖКУ в 2023-ом в целом по стране колебалась от 6,3% до 14%.



- Более чем двукратные различия между регионами обусловлены рядом факторов – это уровень совокупных потребительских расходов семей, размер тарифов, степень газификации и объём потребления самих услуг, который, в свою очередь, в немалой степени зависит от климатических условий, – отмечает РИА Новости, по заказу которого составили рейтинг.



В прошлом году доля трат на «коммуналку» возросла в 22 субъектах и ощутимее всего – в Амурской области (на 2,2%), Бурятии (1,6%), Костромской (1,5%) и Новосибирской областях (1,4%) и в Северной Осетии (1,1%). В денежном выражении больше всего отдают за ЖКУ в Магаданской области – 10 341 рубль в месяц, меньше всего – в Калмыкии (3161).

