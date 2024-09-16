16 сентября

15 сентября

Популярное

Жители Бурятии тратят на «коммуналку» практически больше всех в стране

Жители Бурятии тратят на «коммуналку» практически больше всех в стране
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Хуже ситуация только на Чукотке

В авторитетном агентстве РИА Рейтинг составили рейтинг российских субъектов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Эксперты выяснили, сколько среднестатистическая семья в том или ином регионе каждый месяц тратит на «коммуналку». Они учли издержки на топливо для отопления и освещения жилых помещений.
 
В ушедшем 2023 году такие услуги сильнее всего били по карману на Чукотке. На них приходилось 14% от ежемесячных трат – 9299 рублей. Чукотский автономный округ оказался на последнем, 85 месте (данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет – прим.).
 
На 84-ом расположилась Бурятия. Доля расходов на услуги ЖКХ в республике составляет 13,4% – порядка 5446 рублей. За год этот показатель увеличился на 1,6%.

В соседнем Забайкалье (22-ая строчка в рейтинге) на жилищно-коммунальные услуги уходит 8,6% месячных трат (5492 рубля), в Иркутской области (9-ое место) – 7,6% (4397 рублей).

Исследование показало, что доля потребительских расходов среднестатистической семьи на ЖКУ в 2023-ом в целом по стране колебалась от 6,3% до 14%.
 
- Более чем двукратные различия между регионами обусловлены рядом факторов – это уровень совокупных потребительских расходов семей, размер тарифов, степень газификации и объём потребления самих услуг, который, в свою очередь, в немалой степени зависит от климатических условий, – отмечает РИА Новости, по заказу которого составили рейтинг.

В прошлом году доля трат на «коммуналку» возросла в 22 субъектах и ощутимее всего – в Амурской области (на 2,2%), Бурятии (1,6%), Костромской (1,5%) и Новосибирской областях (1,4%) и в Северной Осетии (1,1%). В денежном выражении больше всего отдают за ЖКУ в Магаданской области – 10 341 рубль в месяц, меньше всего – в Калмыкии (3161).
коммунальные услуги рейтинг деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выросли цены на одежду, бензин и смартфоны
В Бурятии выросли цены на одежду, бензин и смартфоны
Экономика, 16.09.2024
Непродовольственные товары в республике за год подорожали почти на 8%
В Бурятии сохраняется острая нехватка кадров в мебельной отрасли
В Бурятии сохраняется острая нехватка кадров в мебельной отрасли
Экономика, 16.09.2024
При этом жители всё чаще отдают предпочтение дорогим моделям на заказ
В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний
В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний
Экономика, 11.09.2024
Им не хватает заказов и квалифицированных рабочих
Бурятия заняла 71 место в рейтинге регионов по рынку труда
Бурятия заняла 71 место в рейтинге регионов по рынку труда
Экономика, 10.09.2024
Соседняя Иркутская область, тем временем, заняла 13 строчку в рейтинге
В Бурятии назвали самых дефицитных специалистов
В Бурятии назвали самых дефицитных специалистов
Экономика, 10.09.2024
Кадровый голод в республике сохраняется
В Бурятии реконструкцию Большереченского рыбоводного завода завершат до конца года
В Бурятии реконструкцию Большереченского рыбоводного завода завершат до конца года
Экономика, 10.09.2024
После реконструкции мощность предприятия по выпуску личинок омуля возрастёт
Алтайский край нарастит поставки продукции в Бурятию
Алтайский край нарастит поставки продукции в Бурятию
Экономика, 06.09.2024
Спросом пользуются алтайская мука, крупы, молочная, масложировая продукция и напитки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^