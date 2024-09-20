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В пригородном селе Бурятии затянулся ремонт сломанной стелы

В пригородном селе Бурятии затянулся ремонт сломанной стелы
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Испортившего её человека нашли через полицию

Жители Тарбагатая поинтересовались, когда в порядок приведут сломанную стелу с надписью «Я люблю Тарбагатай». «Неужели так и не нашли, кто сломал?», – поинтересовались они в районной группе.
 
Как выяснилось, конструкцию в центре села повредил неизвестный. Глава сельского поселения Татьяна Шункова пояснила, что в полицию написали заявление и найти вредителя в итоге удалось. Он, в свою очередь, связался с подрядчиком, устанавливавшим стелу.
 
Восстановить объект должны были до конца сентября. «Ждём ответа от подрядчика. Как отремонтируют, доведём информацию до жителей», – цитирует Шункову группа «Тарбагатай-инфо.24/7».

В феврале в тарбагатайском селе Пестерёво тоже повредили и изуродовали стелу у въезда в населённый пункт. Остатки конструкции, появившейся там летом  2023-го, оставили на земле. Её установили на собственные средства местные жители.
стела вандалы Тарбагата

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