Иркутск впервые примет мужской чемпионат России по боксу

Соревнования состоятся в начале октября
С 3 по 12 октября Иркутск станет столицей бокса, ведь именно здесь состоится чемпионат России среди мужчин. Соревнования пройдут в регионе впервые.
В течение 10 дней дворец спорта «Труд» будет площадкой для боёв самых сильных боксёров страны. Участие примут свыше 400 спортсменов из более чем 70 регионов России. По результатам определят 13 победителей в 13 весовых категориях.
3 октября в 17:40 состоится церемония открытия соревнований. С 3 по 9 октября с 12:00 и 17:00 будут проходить предварительные поединки. 10 октября в 17:00 пройдут полуфиналы. С 11 по 12 октября с 17:00 запланированы финальные бои и церемония награждения.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, вход на чемпионат России будет свободным для всех желающих.
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