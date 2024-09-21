Иркутск впервые примет мужской чемпионат России по боксу

С 3 по 12 октября Иркутск станет столицей бокса, ведь именно здесь состоится чемпионат России среди мужчин. Соревнования пройдут в регионе впервые.В течение 10 дней дворец спорта «Труд» будет площадкой для боёв самых сильных боксёров страны. Участие примут свыше 400 спортсменов из более чем 70 регионов России. По результатам определят 13 победителей в 13 весовых категориях.3 октября в 17:40 состоится церемония открытия соревнований. С 3 по 9 октября с 12:00 и 17:00 будут проходить предварительные поединки. 10 октября в 17:00 пройдут полуфиналы. С 11 по 12 октября с 17:00 запланированы финальные бои и церемония награждения.Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, вход на чемпионат России будет свободным для всех желающих.