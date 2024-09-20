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Улан-удэнца, обвиняемого в убийстве соседки, заключили под стражу

Улан-удэнца, обвиняемого в убийстве соседки, заключили под стражу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Ссора между мужчиной и женщиной произошла из-за порчи ворот

12 сентября Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве. Он будет находиться в СИЗО 10 ноября 2024 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина обвиняется в убийстве соседки.

По версии следствия, мужчина поссорился с соседкой из-за порчи ворот его ограды её дочерью. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал душить потерпевшую, нанёс удары табуреткой по голове и кулаком по лицу.

Кроме того, житель Улан-Удэ нанёс ножом удары в грудную клетку и плечо потерпевшей. В результате его действий женщина скончалась на месте.

Суд учёл характер и степень общественной опасности инкриминируемого мужчине преступления, постоянного источника дохода не имеющего, социально не привязанного, в связи с чем, нашёл обоснованными доводы следствия о том, что он может скрыться от органов следствия и суда, а также с учётом опасения потерпевшей, проживания её и свидетелей в непосредственной близости, может оказать давление на последних. 
убийство

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