20 сентября

Популярное

Студентка из Бурятии стала призёром международной олимпиады

Студентка из Бурятии стала призёром международной олимпиады
Общество,  Фото:БГУ
Участники соревновались в знании языков и культуры эвенков, эвенов и орочонов

Студентка института истории и филологии Бурятского госуниверситета Дарья Абрамова стала одним из победителей международной олимпиады по языку и культуре эвенков, эвенов России и орочонов Китая «Турэн-2024». Мероприятие прошло с 9 по 13 сентября в городе Благовещенске Амурской области.

Международная олимпиада собрала более 120 участников на площадке Амурского государственного университета. Приехали эвенки, эвены и орочоны различных регионов России, уездов Сюнькэ, Синьшэн Орочонской волости района Айхуэй г. Хэйхэ провинции Хэйлунцзян автономного Орочонского хошуна КНР.

Как сообщили в БГУ, олимпиада проводится в рамках международного культурно-образовательного проекта. Эвенкийские, эвенские, орочонские школьники и студенты выполняли тестовые задания по эвенкийскому, эвенскому, орочонскому языкам, литературе и культуре эвенков, эвенов и орочонов России и Китая, участвовали в творческом конкурсе диалогов на этих языках.

Среди студентов были и студенты из Бурятии. По итогам конкурсов среди студентов второе призовое место заняла Дарья Абрамова.

вузы олимпиада эвенки Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ организуют боевой «марафон»
В Улан-Удэ организуют боевой «марафон»
Общество, 20.09.2024
Участие примут более 100 бойцов
Учёные оценили запасы энергии в почвах Иркутской области
Учёные оценили запасы энергии в почвах Иркутской области
Общество, 20.09.2024
Заброшенные пахотные земли за 25 лет увеличили запас энергии в почвенном углероде почти вдвое
Северобайкальск присоединится к Всероссийскому дню бега
Северобайкальск присоединится к Всероссийскому дню бега
Общество, 20.09.2024
Спортивное мероприятие проведут в эту субботу
Студентка из Бурятии стала призёром международной олимпиады
Студентка из Бурятии стала призёром международной олимпиады
Общество, 20.09.2024
Участники соревновались в знании языков и культуры эвенков, эвенов и орочонов
В Прибайкалье засняли жизнь медведей
В Прибайкалье засняли жизнь медведей
Общество, 20.09.2024
Некоторым из косолапых не понравилось, что их снимают
В Улан-Удэ стало больше федеральных инновационных площадок
В Улан-Удэ стало больше федеральных инновационных площадок
Общество, 20.09.2024
Новый статус приобрёл дом творчества Советского района
Жительнице Бурятии исполнилось 90 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 90 лет
Общество, 20.09.2024
У Ларисы Алексеевны Шевцовой 11 внуков и 5 правнуков
Из квартиры иркутянки вывезли около тонны мусора
Из квартиры иркутянки вывезли около тонны мусора
Общество, 20.09.2024
По результатам судебного разбирательства жильё принудительно привели в надлежащее санитарное состояние
В районе Улан-Удэ четыре дня будут отключать свет
В районе Улан-Удэ четыре дня будут отключать свет
Общество, 20.09.2024
Его частично не будет с 23 по 26 сентября
В Забайкалье отменён особый противопожарный режим
В Забайкалье отменён особый противопожарный режим
Общество, 20.09.2024
Он действовал с конца марта этого года
В Улан-Удэ выбрали финалистов мужского конкурса красоты
В Улан-Удэ выбрали финалистов мужского конкурса красоты
Общество, 20.09.2024
Отбор прошли 10 претендентов старше 55 лет
В Иркутске стартовал Байкальский кинофестиваль
В Иркутске стартовал Байкальский кинофестиваль
Общество, 20.09.2024
В рамках открытия прошло награждение 10-го Байкальского питчинга кинопроектов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^