Студентка из Бурятии стала призёром международной олимпиады

Студентка института истории и филологии Бурятского госуниверситета Дарья Абрамова стала одним из победителей международной олимпиады по языку и культуре эвенков, эвенов России и орочонов Китая «Турэн-2024». Мероприятие прошло с 9 по 13 сентября в городе Благовещенске Амурской области.Международная олимпиада собрала более 120 участников на площадке Амурского государственного университета. Приехали эвенки, эвены и орочоны различных регионов России, уездов Сюнькэ, Синьшэн Орочонской волости района Айхуэй г. Хэйхэ провинции Хэйлунцзян автономного Орочонского хошуна КНР.Как сообщили в БГУ, олимпиада проводится в рамках международного культурно-образовательного проекта. Эвенкийские, эвенские, орочонские школьники и студенты выполняли тестовые задания по эвенкийскому, эвенскому, орочонскому языкам, литературе и культуре эвенков, эвенов и орочонов России и Китая, участвовали в творческом конкурсе диалогов на этих языках.Среди студентов были и студенты из Бурятии. По итогам конкурсов среди студентов второе призовое место заняла Дарья Абрамова.