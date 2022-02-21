Сегодня улетели в страну улыбок 143 пассажира
Рейс «Улан-Удэ – Пхукет» пользуется большой популярностью у жителей республики. Сегодня, 21 февраля очередным рейсом полетели в страну улыбок 143 пассажира.
Как сообщал «Байкал-Daily», прямые рейсы из Улан-Удэ в Пхукет открылись 20 декабря. На борту в тот день было 146 пассажиров. Полётами занимается S7 Airlines. Рейсы на тайский остров выполняются по понедельникам еженедельно.
- Рейс возвращается во вторник, организуйте себе лето в феврале. Все на рейс, - призывает на своей странице гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Перелёт из Улан-Удэ в Пхукет в одну сторону обойдется от 22 тысяч. На острове уже побывали известные лица истеблишмента республики.
Директор аэропорта «Байкал» активно ведёт свои аккаунты в социальных сетях. Жители Бурятии из первых уст узнают о новых рейсах из Улан-Удэ. Стоит заметить, что из Бурятии увеличивается количество не только внутренних авиарейсов, но и заграничных, в числе которых перелёты в Таиланд и Монголию.
Авиарейс в Таиланд пользуется большой популярностью у жителей Бурятии
Бизнес, Фото:
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