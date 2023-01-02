В микрорайоне Улан-Удэ из-за отключения света похолодало в квартирах









Как сообщал «Байкал-Daily»,

- В настоящий момент специалистами филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» осуществляются работы по восстановлению температурного и гидравлического режимов. Ориентировочное время выхода на штатный режим 2-3 часа. Котельные школы №16, п.Школьный и РПНД, Амбулаторная запитаны по нормальной схеме, теплоснабжение восстановлено, - следом добавили в пресс-службе ТГК-14.Как сообщал «Байкал-Daily», перебои с электроснабжением произошли сегодня. Света не было в разных частях Улан-Удэ. Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения центра города.

В квартирах жителей микрорайона Стеклозавод в Улан-Удэ похолодало. В связи с отключением электроэнергии на котельной в домах наблюдается снижение параметров теплоносителя с 86 до 48 градусов.- В настоящее время электричество на котельной восстановлено, специалисты проводят запуск котельной. Электроснабжения не было более четырёх часов, поэтому на восстановление параметров теплоснабжения потребуется время, - сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.Электроснабжение котельной микрорайона Стеклозавод включено.