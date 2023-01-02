02 января

01 января

Популярное

В микрорайоне Улан-Удэ из-за отключения света похолодало в квартирах

В микрорайоне Улан-Удэ из-за отключения света похолодало в квартирах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Электроснабжения не было более четырёх часов

В квартирах жителей микрорайона Стеклозавод в Улан-Удэ похолодало. В связи с отключением электроэнергии на котельной в домах наблюдается снижение параметров теплоносителя с 86 до 48 градусов.

- В настоящее время электричество на котельной восстановлено, специалисты проводят запуск котельной. Электроснабжения не было более четырёх часов, поэтому на восстановление параметров теплоснабжения потребуется время, - сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.

Электроснабжение котельной микрорайона Стеклозавод включено.

- В настоящий момент специалистами филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» осуществляются работы по восстановлению температурного и гидравлического режимов. Ориентировочное время выхода на штатный режим 2-3 часа. Котельные школы №16, п.Школьный и РПНД, Амбулаторная запитаны по нормальной схеме, теплоснабжение восстановлено, - следом добавили в пресс-службе ТГК-14.  

Как сообщал «Байкал-Daily», перебои с электроснабжением произошли сегодня. Света не было в разных частях Улан-Удэ. Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения центра города.
отключение света отключение тепла

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На пожаре в трёхэтажном доме пострадала жительница Бурятии
На пожаре в трёхэтажном доме пострадала жительница Бурятии
Происшествия, 02.01.2023
Жительница дома обратилась за помощью к медикам 
Жители Улан-Удэ столкнулись с перебоями электричества
Жители Улан-Удэ столкнулись с перебоями электричества
Происшествия, 02.01.2023
Из-за отключения электроэнергии отменили спектакль 
Жительница Бурятии перевела мошеннику почти 5 млн рублей
Жительница Бурятии перевела мошеннику почти 5 млн рублей
Происшествия, 02.01.2023
Женщина надеялась на увеличение суммы вдвое
На севере Бурятии ветром сорвало профлисты с кровли школы
На севере Бурятии ветром сорвало профлисты с кровли школы
Происшествия, 02.01.2023
Инцидент произошёл в первый день нового года
В районах Бурятии на пожарах погибло двое мужчин
В районах Бурятии на пожарах погибло двое мужчин
Происшествия, 01.01.2023
Дознаватели устанавливают причины возникновения пожаров
В улусе Бурятии на пожаре погибла женщина
В улусе Бурятии на пожаре погибла женщина
Происшествия, 01.01.2023
Горел частный дом в Курумканском районе
В Иркутске на пожаре спасли двадцать человек
В Иркутске на пожаре спасли двадцать человек
Происшествия, 01.01.2023
В Новый год в Иркутской области произошло семь пожаров
В районе Бурятии неизвестные устанавливают на дорогах шипы
В районе Бурятии неизвестные устанавливают на дорогах шипы
Происшествия, 01.01.2023
На них «наткнулись» на территории поселения Степной Дворец
Под Новый год в Улан-Удэ произошли аварийные отключения электроэнергии
Под Новый год в Улан-Удэ произошли аварийные отключения электроэнергии
Происшествия, 01.01.2023
В большей части случаев причиной стало превышение нагрузок потребителями
В Иркутской области произошёл сход с рельсов нескольких локомотивов
В Иркутской области произошёл сход с рельсов нескольких локомотивов
Происшествия, 31.12.2022
Из-за происшествия был задержан пассажирский поезд
В Иркутске полицейские вернули москвичу угнанный более 10 лет назад «Лексус»
В Иркутске полицейские вернули москвичу угнанный более 10 лет назад «Лексус»
Происшествия, 31.12.2022
У вызвавшей подозрение у сотрудников ДПС машины были перебиты номера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^