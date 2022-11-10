В посёлке Таксимо в Бурятии вводили режим ЧС





В посёлке Таксимо Муйского района вводили режим ЧС. Но недавно его сняли, и ввели режим «повышенная готовность». Это обусловлено тем, что произошло разрушение береговой линии реки Муя вдоль очистных сооружений.Проверку организовала прокуратура.- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией района и иными уполномоченными органами законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, полноте принимаемых мер по их предупреждению. Ход работ по устранению последствий негативного явления поставлен на контроль прокуратуры района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Информация уточняется.