В посёлке Таксимо в Бурятии вводили режим ЧС

На месте работают сотрудники прокуратуры
В посёлке Таксимо Муйского района вводили режим ЧС. Но недавно его сняли, и ввели режим «повышенная готовность». Это обусловлено тем, что произошло разрушение береговой линии реки Муя вдоль очистных сооружений.
Проверку организовала прокуратура.
- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией района и иными уполномоченными органами законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, полноте принимаемых мер по их предупреждению. Ход работ по устранению последствий негативного явления поставлен на контроль прокуратуры района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Информация уточняется.
На месте работают сотрудники прокуратуры
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