Мужчина перевозил наркотическое растение в своём автомобиле
В Агинском районе Забайкальского края полицейские задержали жителя Читы, который перевозил в своём автомобиле 101 кг дикорастущей конопли.
Машину досмотрели возле СТО. Там сотрудники полиции обнаружили четыре полимерных мешка и две сумки, заполненные травяной массой с характерным запахом конопли. Общий её вес составил 101 килограмм.
Экспертиза выявила в изъятых растениях 35 кг каннабиса (марихуаны).
- Оперативниками установлено, что 32-летний житель Читы заготовил дикорастущую коноплю на территории Агинского района и намеревался привезти ее к себе домой в краевую столицу для личного употребления, - сообщает УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».
Жителя Читы поймали со 110 кг конопли
Происшествия, Фото:
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