Жителя Читы поймали со 110 кг конопли

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Мужчина перевозил наркотическое растение в своём автомобиле



В Агинском районе Забайкальского края полицейские задержали жителя Читы, который перевозил в своём автомобиле 101 кг дикорастущей конопли.



Машину досмотрели возле СТО. Там сотрудники полиции обнаружили четыре полимерных мешка и две сумки, заполненные травяной массой с характерным запахом конопли. Общий её вес составил 101 килограмм.



Экспертиза выявила в изъятых растениях 35 кг каннабиса (марихуаны).



- Оперативниками установлено, что 32-летний житель Читы заготовил дикорастущую коноплю на территории Агинского района и намеревался привезти ее к себе домой в краевую столицу для личного употребления, - сообщает УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».

