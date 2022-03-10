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В Бурятии простились с ещё одним погибшим на Украине военным

В Бурятии простились с ещё одним погибшим на Украине военным
Происшествия,  Фото:Народный Хурал
Цыбикжапову Бадмаеву было 24 года

10 марта в селе Хонхолой Бичурского района Бурятии простились с 24-летним офицером Цыбикжапом Бадмаевым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине.

Проводить его в последний путь пришли родные, друзья, одноклассники, сослуживцы, земляки. На церемонии прощания присутствовал председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

- Сегодня мы отдаём долг почёта и уважения нашему земляку, офицеру Российской Армии Цыбикжапу Бадмаеву, который героически погиб при выполнении боевой задачи во время спецоперации в Украине. Ему было 24 года. До последнего дня был верен воинскому долгу и воинской присяге. Цыбикжап погиб, защищая интересы нашей Родины, ради обеспечения мирной жизни и безопасности нашей Отчизны. Это большая утрата для семьи, родственников и всех нас. Никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Имя Цыбикжапа должно быть увековечено, - сказал Владимир Павлов.

У Цыбикжапа Бадмаева остались мама, бабушка, жена и пятимесячная дочь.

Цыбикжап окончил Бурятский национальный лицей- интернат №1. В 2016 году поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В 2020 году окончил его с отличием и был направлен по приказу в воинскую часть в Крым для прохождения дальнейшей службы.

4 марта глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что на Украине погибли восемь военнослужащих из Бурятии.

5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.

9 марта в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии похоронили старшего лейтенанта мотострелкового батальона Цырена Балданова.

Накануне также стало известно имя ещё одного погибшего на Украине военного из Бурятии. Скорбный список пополнил заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Денис Глебов.

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