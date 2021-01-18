В Бурятии росгвардейцы спасли из огня автомобили

Патрулировавшие улицы бойцы первыми заметили дым
Около шести часов утра в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии патрулировавшие улицы сотрудники вневедомственной охраны заметили дым. Дым шёл из гаража по улице Ленина. Подъехав ближе, росгвардейцы увидели, что горит стена строения.
Экипаж группа задержания сообщил о возгорании в пожарную охрану. Росгвардейцы разбудили хозяев, стучась в окна жилого дома, а затем начали тушить пламя.
Сотрудники Росгвардии помогли владельцу выкатить из гаража два автомобиля. А при помощи подручных средств, закидывая огонь снегом и землей, локализовали пожар.
- Благодаря оперативному реагированию возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние строения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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