В Бурятии росгвардейцы спасли из огня автомобили

- Благодаря оперативному реагированию возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние строения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.







Около шести часов утра в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии патрулировавшие улицы сотрудники вневедомственной охраны заметили дым. Дым шёл из гаража по улице Ленина. Подъехав ближе, росгвардейцы увидели, что горит стена строения.Экипаж группа задержания сообщил о возгорании в пожарную охрану. Росгвардейцы разбудили хозяев, стучась в окна жилого дома, а затем начали тушить пламя.Сотрудники Росгвардии помогли владельцу выкатить из гаража два автомобиля. А при помощи подручных средств, закидывая огонь снегом и землей, локализовали пожар.