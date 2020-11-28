В пригороде Улан-Удэ сгорел гараж и обуглился дом

На момент прибытия пожарных горели гараж и баня, огонь распространялся на жилой дом. Совместными усилиями трех пожарных частей (из Улан-Удэ, села Сотниково и Иволгинска) возгорание было ликвидировано спустя 2 часа 47 минут.



















Сегодня, 28 ноября, в пригородном селе Поселье Иволгинского района Бурятии произошёл пожар на территории частного домовладения.Выгорели гараж с находящимся внутри автомобилем и баня. Обуглился фронтон дома на площади 20 кв.м., однако уничтожения жилого дома пожарные не допустили.Предположительно, возгорание началось в гараже, вероятно, из-за короткого замыкания электропроводки автомобиля, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.