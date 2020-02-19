После инцидента с травмой ребёнка каток закрыли
Следователи начали доследственную проверку после того, как на катке в парке имени Орешкова в Улан-Удэ ребёнка сломал ногу.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 19 января. 9-летний ребёнок катался на катке вместе с папой.
В середине катка была установлена ёлка, ничем не огороженная. На снимках видно, что вокруг новогоднего дерева снег, который счищают со всего катка. Этот снег и стал причиной происшествия с ребёнком.
- Проезжая на коньках мимо ёлки, правая нога провалилась в этот снег, левой ногой ребёнок поскользнулся и упал на спину. При этом получился сложный винтовой перелом правой голени. Что мы пережили - одному богу известно! – эмоционально рассказала мама мальчика в соцсети.
По её словам, ребёнок перенёс операцию, сейчас находится в больнице. Отмечалось, что после этого нога школьника будет загипсована, мальчик будет находиться на домашнем обучении.
Сегодня стало известно, что сейчас каток закрыт для горожан.
- Установлено, что 19 января 2020 года на катке в парке имени Орешкова ребёнок получил при катании травму в виде перелома ноги. По данному факту в настоящий момент проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины получения повреждения ребёнком, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также в контролирующий орган направлен запрос о проведении проверки в отношении владельца данного катка с целью установления наличия нарушений при осуществлении деятельности, - сообщил «Байкал-Daily» следователь СО по Железнодорожному району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии Егор Василенко.
В Улан-Удэ следователи взялись за каток, где ребёнок сломал ногу
Происшествия, Фото:
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