В Улан-Удэ дважды отключали воду

Отключения воды случились в Советском и Железнодорожном районах



Накануне, 9 ноября, в Улан-Удэ дважды отключали холодную воду.



В 10:30 для поиска и устранения утечки на сетях холодного водоснабжения по теплотрассе, расположенной в районе улице Мерецкова 12, отключили потребителей 5 жилых домов частного сектора. Без благ цивилизации оказались дома под номерами 8, 12, 15, 17, 19 и 3 прочих объекта.



В 00:00 авария устранена, потребителям холодное водоснабжение восстановлено. Время устранения неполадки составило более 13-ти часов. Подвоз воды не осуществлялся так как на улице Мерецкого 24 имеется водоколонка.



В тот же день в 12:10 из-за выхода воды из-под земли в районе улице Дунайская 3а, было закрыто холодное водоснабжение на 63 жилых дома частного сектора. Под отключение попали потребители с улиц Дунайская, Выборгская, Сентарецкого, Джамбульская, Станиславского, Цветочная и Детский туберкулезный санаторий «Солнышко» ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой».



В 18:50 авария устранена, потребителям холодное водоснабжение восстановлено. По данным оперативной сводки по городу, подвоз воды был организован. Время отключения составило около семи часов.

