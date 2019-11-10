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В Улан-Удэ дважды отключали воду

В Улан-Удэ дважды отключали воду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Отключения воды случились в Советском и Железнодорожном районах

Накануне, 9 ноября, в Улан-Удэ дважды отключали холодную воду.

В 10:30 для поиска и устранения утечки на сетях холодного водоснабжения по теплотрассе, расположенной в районе улице Мерецкова 12, отключили потребителей 5 жилых домов частного сектора. Без благ цивилизации оказались дома под номерами 8, 12, 15, 17, 19 и 3 прочих объекта.

В 00:00 авария устранена, потребителям холодное водоснабжение восстановлено. Время устранения неполадки составило более 13-ти часов. Подвоз воды не осуществлялся так как на улице Мерецкого 24 имеется водоколонка.

В тот же день в 12:10 из-за выхода воды из-под земли в районе улице Дунайская 3а, было закрыто холодное водоснабжение на 63 жилых дома частного сектора. Под отключение попали потребители с улиц Дунайская, Выборгская, Сентарецкого, Джамбульская, Станиславского, Цветочная и Детский туберкулезный санаторий «Солнышко» ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой».

В 18:50 авария устранена, потребителям холодное водоснабжение восстановлено. По данным оперативной сводки по городу, подвоз воды был организован. Время отключения составило около семи часов.  
отключение воды
 
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