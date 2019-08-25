В Улан-Удэ вор стащил у спящего мужчины телефон, банковскую карту

Потерпевший уснул во дворе одного из домов города
Утром 23 августа в УМВД России по Улан-Удэ обратился 31-летний житель Тарбагатайского района с заявлением о краже. Злоумышленник украл из кармана его куртки сотовый телефон, паспорт и банковскую карту, когда мужчина спал во дворе одного из домов Улан-Удэ. Ущерб составил три тысячи рублей.
Задержан 33-летний не работающий, ранее судимый за аналогичное преступление житель дома, во дворе которого уснул пострадавший.
Украденное изъято и возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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