В Улан-Удэ вор стащил у спящего мужчины телефон, банковскую карту

Потерпевший уснул во дворе одного из домов города



Утром 23 августа в УМВД России по Улан-Удэ обратился 31-летний житель Тарбагатайского района с заявлением о краже. Злоумышленник украл из кармана его куртки сотовый телефон, паспорт и банковскую карту, когда мужчина спал во дворе одного из домов Улан-Удэ. Ущерб составил три тысячи рублей.



Задержан 33-летний не работающий, ранее судимый за аналогичное преступление житель дома, во дворе которого уснул пострадавший.



Украденное изъято и возвращено владельцу.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





