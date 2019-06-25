Преступник сбежал после расправы
В Братске сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по «горячим следам» задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве.
Инцидент произошёл в общежитии на улице Комсомольская. После совместного распития спиртного между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них вонзил нож пенсионеру. О случившемся нападавший сказал жене потерпевшего, которая и вызвала на место медицинских работников. Бригада скорой помощи констатировала смерть.
Убийца сбежал.
Росгвардейцы приступили к поиску. Неподалёку от места происшествия обнаружили похожего по приметам мужчину с пятнами крови на одежде и задержали его.
Он признался в содеянном. На место вызвана следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
В Братске росгвардейцы поймали убийцу
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