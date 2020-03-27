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Счётная палата Бурятии планирует расширить штат

Счётная палата Бурятии планирует расширить штат
Власть,  Фото:pixabay.com
Бюджету это обойдётся в 2,5 миллиона рублей

Штатную численность Счётной палаты Бурятии планируется увеличить с 44-х до 47-ми единиц. Соответствующий проект будет рассмотрен на следующей сессии Народного Хурала. Документ внёс заместитель председателя бюджетного комитета Хурала Галан Гунзынов.

Предлагается ввести ещё одну должность начальника отдела с годовым денежным содержанием 699,3 тысяч рублей; должность заместитель начальника отдела (годовое содержание 576,5 тысяч рублей). А также должность консультанта, содержание которого неожиданно выше, чем у замначальника отдела – 622 тысячи рублей в год.

Итого денежное содержание трёх новых штатных единиц составит 2,5 миллиона рублей каждый год, из них страховых взносов – 585 тысяч рублей. В случае принятия поправок, новые должности появятся с 1 марта 2020 года.

«Увеличение численности сотрудников Счётной палаты Бурятии обусловлено проведением ежегодных, начиная с 2020 года, экспертно-аналитических мероприятий по мониторингу хода выполнения мероприятий национальных проектов (…)Увеличение штатной численности позволит выполнить требования указа президента от 7 мая 2018 № 204 и усовершенствовать штатную структуру Счётной палаты», - говорится в пояснительной записке. 
счетная палата
 
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