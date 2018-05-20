Глава Бурятии Алексей Цыденов во время визита в Селенгинский район ознакомился с лыжероллерной трассой в Гусиноозёрске
Власти района выступают с инициативой создания Регионального центра подготовки лыжников на базе Гусиноозерской лыжной базы. Эта база является базовой для сборной республики, здесь также тренируются команды из Забайкалья и Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Лыжные гонки в этом году вошли в перечень опорных видов спорта в Бурятии, первоочередная задача - сертификация (гомологация) трассы.
Получение официального статуса позволит проводить соревнования, входящие в официальный календарь Федерации лыжных гонок России.
- Официальный статус мы придадим ей в этом году, пригласив соответствующих экспертов для сертификации. Если надо, поможем с финансированием, - сказал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», во время посещения спортивного объекта глава пострелял из национального лука.
Глава Бурятии обещал помочь с лыжероллерной трассой в Гусиноозёрске
Власть, Фото:
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