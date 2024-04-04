В Бурятии запустили конкурсы в поддержку заповедных территорий

Стартует акция для неравнодушных к природе



В Бурятии запустили череду новых конкурсов в рамках «Марша парков – 2024». «Марш парков» – это международная общественная акция в поддержку всех особо охраняемых природных территорий. Ежегодно под её эгидой сотрудники отделов экологического просвещения проводят по всей стране множество конкурсов, мастер-классов, соревнований, концертов и т.д. Их участниками становятся все неравнодушные к природе.



Как сообщили в «Заповедном Подлеморье», в этом году запланирован конкурс рисунков «Мир заповедной природы» (0+). Темами традиционного конкурса детского художественного творчества стали: «Климат в жизни животных и растений» и «Чиж – птица 2024 года». Каждый участник может выбрать одну из тем или поддержать обе, но отдельным рисунком. Участвовать могут все желающие в возрасте от 4 до 18 лет. Конкурс проводится в четырёх возрастных группах. Приём работ продлится до 22 апреля.



Также состоится конкурс «Заповедная игрушка» (0+). Участникам предстоит смастерить героев из русской народной сказки «Теремок». Конкурс проводится в пяти возрастных группах. От конкурсантов ждут игрушки, выполненные в любых техниках из различных материалов, кроме пластика. Приём конкурсных работ продолжится до 24 апреля. Конкурсные работы принимаются по почтовому адресу: 671623, Республика Бурятия; Баргузинский район; п. Усть-Баргузин; ул. Ленина, д. 71; отдел экологического просвещения; офис ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (с пометкой – «Марш парков»). Также работы можно сдать самостоятельно: в п. Усть-Баргузин, в отделе экологического просвещения; в п. Нижнеангарск, в визит-центре Баргузинского заповедника; в г. Улан-Удэ, в научном отделе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Кроме этого, будет проведён фестиваль-конкурс экологических театров «Подлеморье – земля талантов» (6+). Участниками могут стать любые театральные объединения образовательных школ и колледжей, домов культуры, школ искусств, учреждений дополнительного образования, а также коллективы различных творческих направлений. Участники должны показать спектакль на тему «Экологические проблемы современности» длительностью до 20 минут. Коллективы, желающие принять участие в фестивале, должны подать заявку на участие до 23 апреля. Выступления коллективов перед жюри пройдут 27 апреля в селе Баргузин, в МКУК «Районное культурно-досуговое объединение».



Традиционно в завершение акции в Улан-Удэ, Баргузине и Северобайкальске пройдут концерты «Музыка в защиту природы» (6+).



Подробнее о фестивалях и конкурсах можно узнать на сайте «Заповедного Подлеморья». Вопросы и заявки можно отправить на электронную почту отдела экологического просвещения: ecopros@pdmr.ru.



Возрастное ограничение: 6+.

