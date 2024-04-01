Улан-Удэ стал лауреатом I Всероссийской премии «Туристические города»

Но Агинское оказалось выше

Успехи Улан-Удэ в развитии индустрии туризма оценили в рамках первой Всероссийской премии «Туристические города». У столицы Бурятии - второе место в номинации «Город этнокультурного туризма». Об этом сообщил 31 марта министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

«Поздравляем наш любимый Улан-Удэ!» - написал он в своём телеграм-канале.

Интересно посмотреть, какие города заняли остальные места в этой номинации. Гран-при присудили посёлку Агинское в Забайкальском крае. Первое место у столицы Мордовии Саранска. Третье место взял город Касимов в Рязанской области.

Андрей Дашин, глава администрации Агинского, получил специальный приз «За большой личный вклад в развитие туризма на территории муниципального образования».

В финале премии, прошедшем в Воронеже с 28 по 30 марта, члены жюри определяли лучших среди представителей муниципалитетов 64 городов из 42 регионов страны.

Всероссийская премия «Туристические города» - это новая награда, присуждаемая муниципальным образованиям и отдельным населенным пунктам России в рамках проекта #РоссияВдохновляетНаПутешествия (ранее проект #ПораПутешествоватьПоРоссии).

«Мероприятие будем масштабировать и тиражировать, - сказал на церемонии награждения глава Воронежа Вадим Кстенин. - Будем ждать вас в следующем году».

Особое внимание уделят оценке развития туризма в малых городах России.