В Железнодорожном районе Улан-Удэ отключат холодную воду

Её не будет в течение 7 часов



Завтра, 21 марта, в Железнодорожном районе Улан-Удэ будет отключена холодная вода. Прекращение подачи произойдёт из-за замены водомерного узла в жилом доме по ул. Комсомольская, 30 и 32.



Как сообщили в районной администрации, холодную воду отключат с 9:00 до 16:00 в жилых домах по адресам:

- ул. Буйко, 22, 2г, 17, 2а (дом культуры);

- ул. Комсомольская, 1, 2, 21, 23, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 29/1 (музыкальный лицей), 27, 25, 23;

- ул. Гвардейская, 1б.

