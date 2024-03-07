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В одном из сёл Бурятии отремонтируют спортивный комплекс

В одном из сёл Бурятии отремонтируют спортивный комплекс
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов посетил Новую Брянь

Во вторник, 5 марта, во время рабочей поездки в Заиграевский район Бурятии глава республики посетил культурно-спортивный центр села Новая Брянь. Алексей Цыденов осмотрел недавно отремонтированный бассейн, спорткомплекс с его залами, раздевалками и жилыми комнатами для спортсменов. В доме культуры пообщался с населением Заиграевского района и ответил на вопросы.

Здание, которое включает дом культуры, спортивный комплекс и бассейн «Дельфин» было построено в 1970-х годах. В 2023 году здесь была отремонтирована чаша бассейна, который посещают бесплатно все школьники Заиграевского района, участники специальной военной операции и члены их семей. В спорткомплексе проходят республиканские детские спортивные сборы по волейболу, баскетболу, мини-футболу, вольной борьбе, плаванию, хоккею с мячом, боксу и настольному теннису.

– Замечательный спортивный комплекс, коллектив старается его поддерживать, привлекать как можно больше детей к спортивным занятиям, что сегодня крайне актуально. Требуется ремонт и утепление кровли и окон в универсальном зале спорткомплекса. Сделаем это, поддержим, – заявил глава республики Алексей Цыденов.

Во время встречи с населением были заданы вопросы, касающиеся сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта. Одна из участниц встречи просила решить вопрос нехватки стоматологов. Глава пообещал решить вопрос с кадрами.

Также был задан вопрос по содержанию дорог. Дороги местного значения требуют постоянного выравнивания, поддержания в порядке, сказал один из участников встречи. Глава Бурятии сообщил, что в этом году Заиграевский район получит грейдер, приобретение которого будет просубсидировано из республиканского бюджета, что позволит лучше и качественнее обслуживать дороги местного значения.

Бурятия Заиграевский район ремонт

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