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Житель Бурятии подарил музею редкое ружьё

Житель Бурятии подарил музею редкое ружьё
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Оно было изготовлено ограниченной партией для поощрения милиционеров

Житель Бурятии при содействии росгвардейцев передал в Кяхтинский краеведческий музей уникальное охотничье ружьё.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, ранее в подразделение лицензионно-разрешительной работы обратился 74-летний мужчина с заявлением об утилизации огнестрельного оружия ТОЗ-63 (16/70 калибра), принадлежавшего его покойному отцу.

Росгвардейцы осмотрели ружьё и установили, что было изготовлено ограниченной партией на Тульском оружейном заводе в 1967 году. Юбилейное ружьё с гравировкой «1917-1967 гг. 50 лет советской милиции» подарили отцу мужчины на 50-летие.


Начальник отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Кяхтинскому району капитан полиции Олег Баглаев порекомендовал владельцу оружия не утилизировать редкий экземпляр, а передать оружие в дар Кяхтинскому краеведческому музею для сохранения и экспонирования на выставках.

- Благодарим Николая Иннокентьевича за личный вклад в пополнение музейного фонда экспонатом, представляющим собой культурную, историческую и краеведческую ценность. Благодаря таким жителям нашего края живёт и развивается музей. А оружие будет экспонироваться на тематических выставках, - отметил руководитель музея Баир Цыремпилов.

Оружие займёт достойное место в фондах музея, и в ближайшее время посетители смогут увидеть его на выставках в одном из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока. 


Росгвардия оружие музей

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