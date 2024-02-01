В Иркутске готовятся к строительству межвузовского кампуса

Предпроектные работы завершатся к 1 марта



Предпроектную документацию на строительство межвузовского кампуса в Иркутске подготовят к 1 марта. Общая площадь объектов составит 89 тысяч квадратных метров. Об этом во время совещания доложил ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков, специалисты этого вуза ведут работу по подготовке документации.



Губернатор Игорь Кобзев рассказал, что правительство Иркутской области совместно с ИрНИТУ готово участвовать в отборе проектов по созданию такого объекта и войти в программу по созданию инновационной образовательной среды федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».



Напомним, межвузовский кампус планируют разместить на участке в районе ИрНИТУ. Между правительством региона и АО «ДОМ.РФ» заключено соглашение о комплексном развитии территории на этом участке. Схема расположения объектов на земельном участке будет определена при разработке документации по планировке территории, которая будет согласована правительством Иркутской области и администрацией города Иркутска.



Напомним, концепция Иркутского межвузовского кампуса предполагает строительство студенческих общежитий общей площадью 50 тысяч квадратных метров, гостиницы для преподавателей, студенческий спортивный центр, конгресс-центр и технопарк. Игорь Кобзев уточнил, что реализация этого проекта позволит создать необходимую инфраструктуру и новое образовательное пространство для молодых учёных и студентов, будет способствовать притоку студентов в Иркутскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



