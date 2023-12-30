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В Улан-Удэ состоялось открытие главного новогоднего городка

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

На площади Советов в Улан-Удэ состоялось открытие главного новогоднего городка. Праздничное мероприятие прошло 29 декабря, в пятницу. Горожанам показали шоу «Зимняя сказка» (0+).

За полчаса до начала улан-удэнцев ждала игровая программа от культурно-досуговых учреждений города, Горожане водили хоровод под музыкальное сопровождение муниципального концертного духового оркестра.

После на сцене выступили официальные лица, затем улан-удэнцев поздравили творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры.

Главный новогодний городок Улан-Удэ украшают:
- новая интерактивная гирлянда из почти 43 тысяч пикселей,
- шесть светодиодных деревьев,
- 900 шаров и около 200 стробоскопов,
- светодинамичная дорожка «Млечный путь», состоящая из 600 лампочек,
- шестиметровый световой шар «Ёлочная игрушка»,
- 26 ледовых фигур со светодиодной подсветкой.

Здесь есть большая горка со световым шатром из 1500 лампочек и несколько маленьких ледяных горок, четыре обогревателя для рук, сувенирные лавки и точки общепита.

Для безопасности горожан, как и в прошлом году, ведётся круглосуточное видеонаблюдение за городком, а для контроля за спуском детей с горок с 12:00 до 24:00 будут дежурить специальные контролёры.

Новый год ледовый городок

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