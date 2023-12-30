Горсовет поздравил улан-удэнцев с наступающим Новым годом

Горожанам пожелали, чтобы 2024 год принёс с собой мир и добро



Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил горожан с наступающим Новым годом. В поздравлении говорится:



«Уважаемые жители и гости Улан-Удэ! Дорогие друзья! От имени депутатов Улан-Удэнского горсовета сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!



Уже совсем скоро 2023 год станет очередной вехой нашей истории. Уходящий год радовал нас хорошими и знаменательными событиями. Вместе с вами мы праздновали 100-летие Республики Бурятия и 85-летие районов родного Улан-Удэ. Безусловно, эти праздничные события запомнятся всем нам, как одни из самых ярких и значимых дней в истории города.



Улан-Удэнский горсовет продолжает уделять большое внимание вопросам социальной поддержки горожан, образованию, культуре, спорту и исполнению наказов жителей. Вместе с вами мы продолжим делать нашу жизнь комфортнее – в рамках наказов будем ремонтировать проезды и дороги, проводить воду в дома, освещать наши улицы и благоустраивать дворы. В новом 2024 году будет реализовано 365 мероприятий на общую сумму 120 миллионов рублей. Важным изменением в исполнении наказов в новом году станет возможность устанавливать на депутатские средства видеокамеры во дворах.



Многие положительные начинания стали реальностью благодаря слаженной работе с Правительством Бурятии, Народным Хуралом и администрацией города. Проведена большая работа по федеральным и национальным проектам за счёт которых развивается городская инфраструктура. В этом году существенно пополнился городской автопарк, строились школы.



На декабрьской сессии Улан-Удэнского горсовета мы сделали бессрочным льготный проезд для студентов, инвалидов, ветеранов боевых действий. Также для десятков горожан стало возможным долгожданное оформление своих земель путём перевода из одной зоны в другую.



Хочу поблагодарить наших военнослужащих, которые проявляют мужество и героизм на СВО. Желаем выполнить поставленные задачи и скорее вернуться домой.



Спасибо землякам, кто участвует в волонтёрских акциях, поддерживает центры по оказанию помощи нашим Героям.



Все эти и многие другие успехи города – результат наших с вами совместных усилий. Улан-Удэ становится более современным и комфортным для жизни.



Новый год – это семейный праздник, который даёт нам возможность вспомнить о прошедших событиях, настроиться на добрые перемены.



Пусть Новый 2024 год оправдает все наши стремления и ожидания, принесёт с собой благополучие, мир и добро! Здоровья, новых достижений и всего самого наилучшего! С Новым годом!



Хүндэтэ ажаһуугшад, Шэнэ жэлэй һайндэр хүн бүхэнэймнай гэртэ баяр, дулаахан болон аятай зохид байдал асардаг.



Шэнэ 2024 он манай бүхы эрмэлзэл ба найдал хүсэлдүүлэг. Амгалан болон энхэ тайбан байдал, һайн һайханиие асараг. Шэнэ жэлэй һайндэр хүхюутэй, харин ерэхэ жэл жаргалтай, ехэ амжалтатай байхань болтогой! Бултандатнай элүүр энхые, шэнэ туйлалтануудые, эгээл һайн һайханиие хүсэнэб! Шэнэ жэлээр!»

