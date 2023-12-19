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В Монголии расскажут о подвиге иркутских учёных

В Монголии расскажут о подвиге иркутских учёных
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Советские специалисты спасли страну от эпидемии чумы

Премьера полнометражного документального фильма «Чума во время любви» (16+) иркутского режиссёра Елены Туринцевой состоится в Монголии. Фильм повествует о советских учёных, которые в 40-х годах прошлого века, в разгар Великой Отечественной войны, спасли Монголию от крупной эпидемии чумы.

В составе большого отряда специалистов, которых собирали тогда со всего Союза были: биолог, выпускник биофака ИГУ Пётр Тарасов, который придумал способ обнаружения активных очагов чумы путём исследования гнёзд хищных птиц; врач, эпидемиолог из Саратова Василий Смирнов, который проверил на себе способ вакцинации через конъюнктиву глаза. Впоследствии 116 000 человек было привито этим способом и спасено от чумы. А также врач, выпускница иркутского медицинского института Елена Демидова, которая будучи начальником противочумного пункта в посёлке Заг (Дзок-Сомон) прививала здоровых, сжигала погибших, лечила заболевших, и выпускница биофака ИГУ Надежда Тарасова, совершившая несколько длительных экспедиций с целью изучения чумы в Монголии для остановки эпидемии. Все они получили высшую награду Монголии — орден Полярной звезды.

Фильм был задуман автором ещё в 2015 м году, съёмки начались в 2016 году в Иркутске и продолжились в 2017 году в Монголии. В мае этого года состоялась закрытая премьера фильма в Иркутске, в декабре фильм едет на премьеру в Монголию. В планах режиссёра на 2024 год также сделать премьеру в Республике Кыргызстан.

Фильм уже получил признание профессионального киносообщества — в октябре 2023 года он удостоился упоминания жюри национальной премии «Лавр». С 2024 года фильм начнёт своё путешествие по кинофестивалям в России и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
Монголия история здравоохранение СССР Иркутская область фильм

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