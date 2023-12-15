Одним из них стал двор в селе Ильинка
Обустройство дворовой территории завершили в населённом пункте Прибайкальского района Бурятии. Двор между домами №24 и №26 по улице Коммунистическая села Ильинка преобразился силами подрядчиков. Общая сумма контракта составила 1 250 000 рублей.
На территории был уложен асфальт и тротуарная плитка, были установлены скамейки и урны. Также была проведена работа по освещению: специалисты установили фонари на дворовой территории.
- Данный объект не последний для Прибайкальского района. Работа по благоустройству будет продолжаться, - прокомментировал глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, всего в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в республике обустроено в этом году 97 дворовых территорий.
В районе Бурятии благоустраивают дворы
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