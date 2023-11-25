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Школьные музеи Бурятии совершат «Путешествие в прошлое»

Школьные музеи Бурятии совершат «Путешествие в прошлое»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе пройдёт республиканский конкурс школьных музеев

8 декабря в Бурятии состоится республиканский конкурс школьных музеев «Путешествие в прошлое». В мероприятии примут участие учащиеся образовательных организаций региона в возрасте до 17 лет, руководители школьных музеев, педагогических и (или) руководящих работников образовательных организаций. Участвовать будут все музеи и уголки образовательных организаций республики.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Музейная мозаика» (заочная форма участия);
- «Музейная игра» (очная форма участия);
- «Музейные находки» (очная форма участия);
- «История прошлого в технологиях будущего» (заочная форма участия);
- «Экскурсовод музея образовательной организации по экспозиции «Военнослужащие – участники специальной операции, проявившие отвагу, мужество и героизм» (заочная форма участия);
- «Авторская песня о музее образовательной организации» (заочная форма участия);
- «Знатоки родного края» (очная форма участия);
- «Времён связующая нить» (очная форма участия).

Как сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, целью конкурса станет усовершенствование деятельности школьных музеев, интеграции музейных и образовательных форм работы с обучающимися путём использования социокультурных ресурсов Бурятии и музеев образовательных организаций.

Возрастное ограничение: 6+.
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