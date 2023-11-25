В регионе пройдёт республиканский конкурс школьных музеев
8 декабря в Бурятии состоится республиканский конкурс школьных музеев «Путешествие в прошлое». В мероприятии примут участие учащиеся образовательных организаций региона в возрасте до 17 лет, руководители школьных музеев, педагогических и (или) руководящих работников образовательных организаций. Участвовать будут все музеи и уголки образовательных организаций республики.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Музейная мозаика» (заочная форма участия);
- «Музейная игра» (очная форма участия);
- «Музейные находки» (очная форма участия);
- «История прошлого в технологиях будущего» (заочная форма участия);
- «Экскурсовод музея образовательной организации по экспозиции «Военнослужащие – участники специальной операции, проявившие отвагу, мужество и героизм» (заочная форма участия);
- «Авторская песня о музее образовательной организации» (заочная форма участия);
- «Знатоки родного края» (очная форма участия);
- «Времён связующая нить» (очная форма участия).
Как сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, целью конкурса станет усовершенствование деятельности школьных музеев, интеграции музейных и образовательных форм работы с обучающимися путём использования социокультурных ресурсов Бурятии и музеев образовательных организаций.
Возрастное ограничение: 6+.
Школьные музеи Бурятии совершат «Путешествие в прошлое»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 25.11.2023
В регионе пройдёт республиканский конкурс школьных музеев
Общество, 25.11.2023
В Улан-Удэ днём -12 мороза
В республике выявят сильнейшие команды среди учащихся образовательных учреждений
Победительницей стала сотрудница УФСИН
В Иркутской области разыграют «Приз первой лыжни»
Соревнования продлятся до марта 2024 года
Животные переходят границу большими стадами
В настоящее время разрабатывается прототип ресурса
Михаил Залепо – ветеран Великой Отечественной войны
В 2023 году благоустроили около 200 объектов
Семьям вручили «Патриарший знак материнства»
Чета приехала в регион в 1959 году строить Братскую ГЭС
Спортсмены отличились на кубке России и всероссийских соревнованиях
Все регионы России переходят на единую периодичность проведения кадастровой оценки недвижимости
В республике прошла акция «5 фактов о дорожной безопасности»