Школьные музеи Бурятии совершат «Путешествие в прошлое»

В регионе пройдёт республиканский конкурс школьных музеев



8 декабря в Бурятии состоится республиканский конкурс школьных музеев «Путешествие в прошлое». В мероприятии примут участие учащиеся образовательных организаций региона в возрасте до 17 лет, руководители школьных музеев, педагогических и (или) руководящих работников образовательных организаций. Участвовать будут все музеи и уголки образовательных организаций республики.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Музейная мозаика» (заочная форма участия);

- «Музейная игра» (очная форма участия);

- «Музейные находки» (очная форма участия);

- «История прошлого в технологиях будущего» (заочная форма участия);

- «Экскурсовод музея образовательной организации по экспозиции «Военнослужащие – участники специальной операции, проявившие отвагу, мужество и героизм» (заочная форма участия);

- «Авторская песня о музее образовательной организации» (заочная форма участия);

- «Знатоки родного края» (очная форма участия);

- «Времён связующая нить» (очная форма участия).



Как сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, целью конкурса станет усовершенствование деятельности школьных музеев, интеграции музейных и образовательных форм работы с обучающимися путём использования социокультурных ресурсов Бурятии и музеев образовательных организаций.



Возрастное ограничение: 6+.

