Победил осуждённый, сделавший восемь попаданий
В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ прошёл турнир по городошному спорту.
- Перед выходом на площадку участникам рассказали краткую историю и правила народной игры. Соревнования прошли в очень упорной и бескомпромиссной борьбе, где каждый участник стремился одержать победу, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.
Победителем стал осуждённый отряда №2, который оформил восемь попаданий.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в августе в этой же колонии осуждённые соревновались в дартсе.
В улан-удэнской колонии провели турнир по городкам
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