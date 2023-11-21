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В Усть-Ордынском округе выбрали лучшего учителя бурятского языка

В Усть-Ордынском округе выбрали лучшего учителя бурятского языка
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Им стала представительница Обусинской СОШ

В Усть-Ордынском Бурятском округе прошёл окружной межмуниципальный конкурс «Лучший учитель родного языка». Целью мероприятия являлось повышение профессионального уровня и реализация творческого потенциала учителей родного языка и литературы образовательных организаций УОБО.

На конкурс были заявлены представители из каждого района округа. Победителем признана директор Обусинской СОШ-интерната имени А.И. Шадаева Осинского района Анна Хамгушкеева.

- Победитель конкурса Анна Геннадьевна Хамгушкеева примет участие в региональном этапе всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Также представит Иркутскую область на международном конкурсе учителей бурятского языка «Эрхим багша - 2024», который пройдёт в городе Улан-Удэ. В следующем году количество конкурсантов увеличится, планируем также пригласить к участию педагогов родного языка из других территорий региона, где компактно проживает бурятское население, - сказал на церемонии награждения заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Андрей Дмитриев.

Конкурсные мероприятия проходили два дня. Первый день конкурсанты демонстрировали свою профессиональную компетентность и инновационный опыт – проводили учебные занятия в Хадаханской средней общеобразовательной школе Нукутского района. Затем родноведы написали сочинения на тему «Если я учитель бурятского языка…».

Во второй день межмуниципального конкурса на площадке многофункционального учреждения культуры «Гэсэр» в посёлке Новонукутский конкурсанты при помощи групп поддержки продемонстрировали «Визитную карточку» и «Мастер-класс» – поприветствовали участников конкурса и зрителей, показали творческую презентацию об уникальности, красоте и богатстве родного языка. Также поделились авторскими методиками в организации внеурочной деятельности обучающихся.

Кроме того, конкурсанты провели «Родительское собрание», где оценивалась их профессиональная компетентность и практический опыт в работе с родителями учащихся.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, победитель конкурса Анна Хамгушкеева окончила Боханское педагогическое училище и Иркутский государственный университет. Её педагогический стаж - более 20 лет, с 2019 года Анна Хамгушкеева является директором Обусинской средней общеобразовательной школы-интерната имени А.И. Шадаева.

- Мы с моей командой постарались поделиться всеми уникальными наработками, которые на протяжении десятилетий разрабатывались коллективом нашей школы, которая по праву считается одной из сильнейших образовательных учреждений региона по уровню преподавания бурятского языка, - отметила Анна Хамгушкеева.

Напомним, Обусинская школа в 2001 году была удостоена звания «Школа века России», пять раз в разные годы становилась лауреатом всероссийского конкурса «Школа года России». По итогам 2022-2023 учебного года школа стала победителем конкурса «Лучшая образовательная организация Осинского района».

Усть-Ордынский Бурятский округ конкурс бурятский язык педагоги учителя

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