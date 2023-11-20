Библиотеке в Улан-Удэ было присвоено имя народного поэта Бурятии

Имя Владимира Липатова стала носить библиотека на Элеваторе



17 ноября в Улан-Удэ библиотеке-филиалу №9 в торжественной обстановке было присвоено имя народного поэта, переводчика, журналиста и заслуженного работника культуры Республики Бурятия Владимира Викторовича Липатова.



- Владимира Викторовича часто называли «народный поэт Элеватора». Он любил свой район, город и посвятил им не одно произведение. И сегодня город ответит ему взаимностью, назвав в его честь библиотеку, которая известна среди своих читателей как «Библиотека на Элеваторе». С Липатовым её объединяет не только творческая составляющая. В одном из залов, в именном музее, бережно хранится память о поэте, - сообщили в централизованной библиотечной системе города Улан-Удэ.



На торжественном мероприятии присутствовала семья, друзья поэта, писатели и поэты города. С приветственными словами выступили представители комитета по культуре администрации города, «коллеги по цеху», друзья и поклонники творчества поэта. Праздничную программу украсили номера воспитанников Бурятского республиканского педагогического колледжа, музыкальной школы № 8 и Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.



Напомним, что филиал стал шестой именной библиотекой в сети муниципальных библиотек города наряду с центральной городской библиотекой имени И.К. Калашникова, библиотекой имени Ц-Б.Б.Бадмаева, детской библиотекой имени А. Гайдара, библиотекой имени Н.Г. Дамдинова и библиотекой имени Н. Нимбуева.





