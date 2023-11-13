В Забайкалье эвенкийская семья в 5 поколениях называет сыновей Юриями

В их семье четверо Юриев Юрьевичей
В Забайкальском крае сотрудники отдела ЗАГС Нерчинского района зарегистрировали рождение, которое стало 250-м с начала года в этом районе. Новорождённый необычен ещё и тем, что он пятый Юрий в своей семье.
Мальчик родился в семье Юрия и Елены, став их вторым ребёнком. Назвали его в честь отца, деда, прадеда и прапрадеда. Таким образом, в этой семье пятеро Юриев и четверо Юриев Юрьевичей, эвенков по национальности. Семья живёт в Нерчинске.
Зарегистрировать ребёнка пришли родители мальчика. Сотрудники отдела в торжественной обстановке вручили родителям свидетельство о рождении, а представители администрации Нерчинска подарили родителям сертификат. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
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