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В Бурятии наградили призёров конкурса «Нюуса тобшо»

В Бурятии наградили призёров конкурса «Нюуса тобшо»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Абсолютным победителем была признана команда из республиканского бурятского национального лицея-интерната

10 ноября в Улан-Удэ прошёл литературно-краеведческий конкурс «Нюуса тобшо». Участие принимали 14 команд из Кяхтинского, Тункинского, Иволгинского, Селенгинского, Закаменского районов республики и столицы Бурятии. Мероприятие провели в национальной библиотеке РБ.

- Конкурс проводится седьмой год для школьников 7-11 классов и помогает воспитывать в учащихся чувство патриотизма, уважение и бережного отношения к бурятскому языку, культуре и истории своего родного края, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Всего было три конкурсные номинации: «Визитка команды», «Таёжная, озёрная, степная» и «Интеллектуальная игра» – в каждой был свой победитель. Абсолютным победителем стала команда «Бэрхэшуул» из республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 г. Улан-Удэ.

- Дети с удовольствием готовились к конкурсу «Таёжная, озёрная, степная» сами писали песню, каждый ребёнок внёс свою лепту, всё хотели рассказать, про улицу, про знаменитостей. Дети даже сами ездили в сельскую библиотеку и с Евгенией Даржаевой, нашим библиотекарем, готовили видеоролик про Тунку, - с гордостью рассказывает Дарима Дармаева, учитель бурятского языка МБОУ «Жемчугской СОШ» .

Бурятия бурятский язык конкурс школа образование

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