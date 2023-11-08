08 ноября

07 ноября

Популярное

В Агинском округе рассказали об изменениях в «Алтаргане»

В Агинском округе рассказали об изменениях в «Алтаргане»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В следующем году фестиваль впервые пройдёт в статусе всемирного

Делегация Забайкальского края приняла участие в первом организационном комитете грядущего всебурятского фестиваля «Алтаргана» (6+), который прошёл в монгольском городе Булган 3 ноября.

- XV-я «Алтаргана» обретёт статус всемирного фестиваля и пройдёт с 26 по 28 июля 2024 года. Мы посмотрели презентации площадок фестиваля, проекта палаточного городка, мест проведения конкурсов и спортивных состязаний. Булганский аймак готовится достойно принять гостей и участников «Алтарганы», - заявил и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края - руководителя администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов.

По информации пресс-службы администрации округа, участники оргкомитета обсудили изменения в положениях творческих конкурсов и спортивных соревнований. По словам начальника отдела развития физической культуры и спорта администрации АБО Булата Бальжинимаева по многим позициям спортивных состязаний положение остаются без изменений, в том числе условия игры в «Шагай наадан», разбивании хребтовых костей «Һээр шаалга». В этот раз монгольская сторона включает в программу соревнований бурятские шахматы – «Шатар», с допуском детей.

- Изменения в основном произошли в условиях проведения бурятской стрельбы из лука. Мы достигли консенсуса и разделили участников, стреляющих из традиционного народного лука «Эбэр номо» и национального пластикового лука. Победители и призёры одинаково будут награждены в двух вариантах стрельбы, при этом самого высокого звания «Алтарганын мэргэн», звания мастера спорта международного класса по бурятской стрельбе из лука спортсмены смогут завоевать только в номинации «Эбэр номо». По командному первенству из-за разделения на два вида стрельбы, вопрос оставлен открытым принимающей стороной из-за дополнительных финансовых расходов. Остальные позиции остаются без изменений, - отметил Булат Бальжинимаев.

Конные скачки пройдут только среди монгольских скакунов, так как есть большие сложности провести лошадей через границу. Бурятская борьба «Бухэ барилдаан» традиционно проходит по пяти весовым категориям, обычно в Монголии допускали четыре. На оргкомитете поддержали предложение забайкальской делегации включить пятую весовую категорию.

- По творческим конкурсам крупных изменений нет, предложения по отдельным номинациям внесены. Утверждённое положение будет доведено до всех участников позже. Наша задача провести свои отборочные мероприятия, определиться с количеством и качеством участников. Думаю, что до конца апреля эти вопросы будут решены, - подытожил руководитель округа Базар Дугаржапов.
Алтаргана Агинский Бурятский округ фестиваль Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На форуме «Россия» сыграют тувинскую традиционную свадьбу
На форуме «Россия» сыграют тувинскую традиционную свадьбу
Общество, 08.11.2023
Церемония бракосочетания пройдёт по всем канонам традиционных свадебных обрядов
Школьники Бурятии стали победителями во всероссийском фестивале
Школьники Бурятии стали победителями во всероссийском фестивале
Общество, 08.11.2023
Награды получили учащиеся Еравнинского и Кяхтинского районов
В Агинском округе рассказали об изменениях в «Алтаргане»
В Агинском округе рассказали об изменениях в «Алтаргане»
Общество, 08.11.2023
В следующем году фестиваль впервые пройдёт в статусе всемирного
Иркутская область примет участие во всебурятском фестивале «Алтаргана»
Иркутская область примет участие во всебурятском фестивале «Алтаргана»
Общество, 08.11.2023
Мероприятие проведут в Монголии в следующем году
Учащаяся из Бурятии прошла в шорт-лист всероссийского кинофестиваля
Учащаяся из Бурятии прошла в шорт-лист всероссийского кинофестиваля
Общество, 08.11.2023
Её работа была отмечена в направлении «Киномузыка»
Забайкальская пара отпраздновала 60-летие супружеской жизни
Забайкальская пара отпраздновала 60-летие супружеской жизни
Общество, 08.11.2023
С «бриллиантовой свадьбой поздравили супругов из Маккавеево
В Бурятии дети и семьи участников СВО получат путешествие на Байкал
В Бурятии дети и семьи участников СВО получат путешествие на Байкал
Общество, 08.11.2023
Участникам расскажут историю республики и её достопримечательностей
В Бурятии снова засняли «благочестивого» голубя
В Бурятии снова засняли «благочестивого» голубя
Общество, 08.11.2023
Птица продолжает сопровождать верующих во время обхода вокруг дацана
В Бурятии дадут субсидии на производство национальных фильмов
В Бурятии дадут субсидии на производство национальных фильмов
Общество, 08.11.2023
Начался приём заявок на конкурсный отбор
Студенческую молодёжь Бурятии «подружил Улан-Удэ»
Студенческую молодёжь Бурятии «подружил Улан-Удэ»
Общество, 08.11.2023
В столице республики провели конкурс-фестиваль ссузов
В центре Улан-Удэ начали замену 194 вывесок на зданиях
В центре Улан-Удэ начали замену 194 вывесок на зданиях
Общество, 08.11.2023
Средства на обновление вывесок выделили из федерального бюджета
Будущее страны живёт в бурятском селе Михайловка
Будущее страны живёт в бурятском селе Михайловка
Общество, 08.11.2023
Людмила Николаевна, мать десяти детей, живёт в селе Михайловка Закаменского района Бурятии
В столице Бурятии устроят облаву на бродячих собак
В столице Бурятии устроят облаву на бродячих собак
Общество, 08.11.2023
Их будут ловить в микрорайоне Забайкальский

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^