В Агинском округе рассказали об изменениях в «Алтаргане»

В следующем году фестиваль впервые пройдёт в статусе всемирного
Делегация Забайкальского края приняла участие в первом организационном комитете грядущего всебурятского фестиваля «Алтаргана» (6+), который прошёл в монгольском городе Булган 3 ноября.
- XV-я «Алтаргана» обретёт статус всемирного фестиваля и пройдёт с 26 по 28 июля 2024 года. Мы посмотрели презентации площадок фестиваля, проекта палаточного городка, мест проведения конкурсов и спортивных состязаний. Булганский аймак готовится достойно принять гостей и участников «Алтарганы», - заявил и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края - руководителя администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов.
По информации пресс-службы администрации округа, участники оргкомитета обсудили изменения в положениях творческих конкурсов и спортивных соревнований. По словам начальника отдела развития физической культуры и спорта администрации АБО Булата Бальжинимаева по многим позициям спортивных состязаний положение остаются без изменений, в том числе условия игры в «Шагай наадан», разбивании хребтовых костей «Һээр шаалга». В этот раз монгольская сторона включает в программу соревнований бурятские шахматы – «Шатар», с допуском детей.
- Изменения в основном произошли в условиях проведения бурятской стрельбы из лука. Мы достигли консенсуса и разделили участников, стреляющих из традиционного народного лука «Эбэр номо» и национального пластикового лука. Победители и призёры одинаково будут награждены в двух вариантах стрельбы, при этом самого высокого звания «Алтарганын мэргэн», звания мастера спорта международного класса по бурятской стрельбе из лука спортсмены смогут завоевать только в номинации «Эбэр номо». По командному первенству из-за разделения на два вида стрельбы, вопрос оставлен открытым принимающей стороной из-за дополнительных финансовых расходов. Остальные позиции остаются без изменений, - отметил Булат Бальжинимаев.
Конные скачки пройдут только среди монгольских скакунов, так как есть большие сложности провести лошадей через границу. Бурятская борьба «Бухэ барилдаан» традиционно проходит по пяти весовым категориям, обычно в Монголии допускали четыре. На оргкомитете поддержали предложение забайкальской делегации включить пятую весовую категорию.
- По творческим конкурсам крупных изменений нет, предложения по отдельным номинациям внесены. Утверждённое положение будет доведено до всех участников позже. Наша задача провести свои отборочные мероприятия, определиться с количеством и качеством участников. Думаю, что до конца апреля эти вопросы будут решены, - подытожил руководитель округа Базар Дугаржапов.
В Агинском округе рассказали об изменениях в «Алтаргане»
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