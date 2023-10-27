На нём наградят призёров различных экоконкурсов
10 ноября в Бурятии состоится республиканский фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче». Мероприятие проведут в 24 корпусе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
- Цель фестиваля – формирование и стимулирование позитивного общественного мнения о социальной и экологической значимости, экономической целесообразности процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также обеспечение всех заинтересованных лиц информацией о возможных путях участия в этом процессе, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.
Участники фестиваля познакомятся с применением современных энергоэффективных технологий в быту и на производстве, современными способами получения электроэнергии, новыми видами топлива, основами раздельного сбора отходов, возможностями повторного использования и переработки вторичного сырья.
Также здесь состоится награждение регионального этапа всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче», республиканского конкурса для работников ДОУ «Лучшая методическая разработка энерго- и ресурсосберегающего занятия», конкурса «#Юный энергоблогер». На площадках будут организованы интеллектуальные квесты, познавательные викторины, опыты, интеллектуально-подвижные игры и мобильные пункты приёма вторичного сырья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ развернётся фестиваль энергосбережения и экологии
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