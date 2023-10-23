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Забайкалье примет чемпионат ДФО по настольному теннису для слепых

Забайкалье примет чемпионат ДФО по настольному теннису для слепых
Общество,  Фото:пресс-служба фонда развития Забайкалья
В регионе создана «Территория особенного спорта»

Открытие спортивного проекта «Территория особенного спорта» представила в Забайкалье краевая организация всероссийского общества слепых. Проект стал победителем конкурса грантов этого года.

- Эта новая история – продолжение уникальных социальных спортивных мероприятий по настольному теннису для слепых. Техническая база, подготовка тренерского состава были реализованы ранее, - рассказала руководитель проекта Светлана Богомазова.

Сейчас авторы проекта создают условия для занятий инвалидов по зрению. На учёте в Забайкальской краевой организации ВОС состоит более полутора тысяч человек.
- Мы продолжим тренировки по общефизической подготовке и настольному теннису. Занятия будут проходить на площадках в Чернышевске, Кокуе, Краснокаменске, Петровске-Забайкальском и в Чите, а также будут открыты новые площадки в посёлке Первомайский и Петровск-Забайкальской школе интернате для слабовидящих детей. Детям будет уделяться особое внимание, - сказала Светлана Богомазова.

Она добавила, что для развития адаптивного спорта для незрячих будет создана «Дальневосточная коллаборация адаптивного спорта слепых».

- Самым значимым мероприятием станет чемпионат Дальневосточного федерального округа, который пройдёт в столице Забайкальского края и соберёт спортсменов по настольному теннису для слепых из регионов ДФО, - отметила руководитель проекта.

Всего в проект планируется вовлечь не менее 700 участников с нарушением зрения, сообщает пресс-служба фонда развития Забайкальского края.

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Забайкальский край спорт настольный теннис

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