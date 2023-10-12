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Школьники Бурятии посоревнуются в знаниях о родном крае

Школьники Бурятии посоревнуются в знаниях о родном крае
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди учащихся республики выявят таланты и эрудитов

10 ноября в Бурятии проведут республиканский литературно-краеведческий конкурс «Нюуса тобшо», посвящённый столетию республики. Целью мероприятия станет воспитание у учащихся чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к бурятскому языку, культуре и истории своей малой родины.

К участию допускаются команды, состоящие из 8 человек – учащихся 7-11 классов всех типов и видов образовательных учреждений. Местом проведения конкурса станет национальная библиотека РБ.

Программа конкурса предусматривает проведение следующих номинаций: «Визитка команды», «Таёжная, озёрная, степная…» (песня о родном крае на бурятском языке собственного сочинения), «Интеллектуальная игра». Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия конкурс школа бурятский язык литература краеведение образование

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