Школьники Бурятии посоревнуются в знаниях о родном крае

Среди учащихся республики выявят таланты и эрудитов
10 ноября в Бурятии проведут республиканский литературно-краеведческий конкурс «Нюуса тобшо», посвящённый столетию республики. Целью мероприятия станет воспитание у учащихся чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к бурятскому языку, культуре и истории своей малой родины.
К участию допускаются команды, состоящие из 8 человек – учащихся 7-11 классов всех типов и видов образовательных учреждений. Местом проведения конкурса станет национальная библиотека РБ.
Программа конкурса предусматривает проведение следующих номинаций: «Визитка команды», «Таёжная, озёрная, степная…» (песня о родном крае на бурятском языке собственного сочинения), «Интеллектуальная игра». Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Возрастное ограничение: 12+.
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