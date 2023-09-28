В её рамках напишут ежегодный диктант
2 октября в Улан-Удэ начнётся неделя бурятского языка. В рамках мероприятия в национальной библиотеке РБ состоятся ежегодный диктант и просмотр фильма о важности сохранения родного языка, будет действовать книжная выставка.
Со 2 октября в центре библиографии и краеведения на книжной выставке «Бурятский язык — единство и многообразие» (6+) будут представлены произведения как классиков бурятской литературы, так и современные произведения на бурятском языке.
3 октября в конференц-зале библиотеки состоится творческая встреча с режиссёром Баиром Уладаевым (6+), а также показ его фильма о важности сохранения родного языка, древних традиций и обычаев бурятского народа.
Также состоится ежегодный диктант (6+), где все желающие смогут проверить своё знание бурятского языка. Точное время, дата и место проведения будет сообщено позже, сообщили в нацбиблиотеке.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут неделю бурятского языка
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