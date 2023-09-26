Теннисисты Бурятии завоевали 7 наград всероссийских соревнований

Общество, Фото: паблик «Настольный теннис Бурятии»

Спортсмены победили в смешанном и мужском парных разрядах



В минувшие выходные в городе Бердск Новосибирской области завершились очередные всероссийские соревнования по настольному теннису памяти Арарата Рштуни. На них собрались сильнейшими составами более 22 регионов страны.



Как сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии», одними из победителей и призёров турнира стали представители Бурятии. Так, Баир Данзанов и Виктория С. стали победителями смешанного парного разряда. Баир Данзанов и Дондок Аюров – победители мужского парного разряда.



Сергей П. выиграл турнир мальчиков до 14 лет. Дарису Г. стала серебряным призёром соревнований девочек до 14 лет. Ирина Б. завоевала «бронзу» в этом же турнире.



Дугар Ц. стал обладателем серебряной награды среди юношей до 16 лет. У Аниты Д. второе место турнира юниорок до 20 лет.

