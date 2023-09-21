В Забайкалье развернётся фестиваль, посвящённый великому джазмену

Впервые на нём проведут международную образовательную программу



С 22 сентября по 8 октября в Забайкальском крае состоится II фестиваль Олега Лундстрема (0+). 16 выступлений, посвящённых великому джазмену, пройдут в Чите, Петровск-Забайкальске, Агинском и других населённых пунктах региона.



- Концепция осталась прежней, она связана с многогранной личностью Олега Леонидовича Лундстрема и будет включать три условных направления: джаз, классическую музыку и тему любви к Родине в искусстве. Кроме того, в этом году впервые в рамках фестиваля состоится обширная международная образовательная программа, в рамках которой в Читу приедут выдающиеся преподаватели, а также деятели культуры и искусства, – рассказывал художественный руководитель фестиваля, внучатый племянник Олега Лундстрема Пётр Лундстрем.



Классическое направление представит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема, который выступит с программой, специально подготовленной для фестиваля. С оркестром выступят известная пианистка и общественный деятель в сфере культуры, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина и лауреат международных конкурсов Пётр Лундстрем.



Джаз на фестивале традиционно представят оркестр джазовой музыки им. О. Л. Лундстрема и Московский джазовый оркестр. Руководитель Московского джазового оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман также является членом оргкомитета фестиваля.



Тему любви к Родине в искусстве на фестивале представят Иркутский драматический театр со своей постановкой, а также хор и оркестр академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.



Специально для фестиваля в Чите сделал аранжировку музыки С. В. Рахманинова дирижёр и композитор заслуженный артист России Сергей Казюлин. Её исполнит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.



Впервые в Читу приедет ансамбль скрипачки Татьяны Гринденко и композитора Владимира Мартынова «Opus Posth». В Забайкалье они выступят совместно с пермским хором «Млада» и тувинским ансамблем горлового пения «Хуун-Хур-Ту», сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.



В этом году во время фестиваля в Забайкалье впервые проведут международную образовательную программу «Творческая мастерская Леонида Лундстрема» (0+). По словам основателя школы, к ней присоединятся более 70 участников, а занятия продолжатся с 24 сентября по 1 октября в Чите. Программа объединит музыкантов из Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа, Старобешевского района Донецкой Народной Республики, Монголии и Китая.



- Наша школа очень насыщенная, каждый день мы будем заниматься с ребятами и давать концерты, – сообщил Леонид Лундстрем. На открытии школы он сам сыграет трио из творчества Петра Чайковского.



Возрастное ограничение: 0+.

