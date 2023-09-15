Заплатит администрация Шелехова
В городе Шелехов Иркутской области семья мальчика, укушенного бродячей собакой, получит компенсацию от местной администрации. Иск в суд подала прокуратура.
- Установлено, что в вечернее время, когда мальчик возвращался с тренировки по футболу, на него напала безнадзорная собака (дворняжка) черного окраса, в холке 70 см. В результате укуса несовершеннолетнему причинён легкий вред здоровью, - сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Прокуратура в интересах несовершеннолетнего направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации Шелеховского муниципального района компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме, в пользу ребёнка взыскано 25 тысяч рублей.
В Иркутской области мальчику, укушенному бродячей собакой, выплатят компенсацию
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