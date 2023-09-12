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В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер в честь театрального летописца

В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер в честь театрального летописца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие приурочено к 75-летию и 50-летию творческой деятельности В.Д. Бабуевой

21 сентября в Бурятии состоится творческая презентация к 75-летию и 50-летию творческой деятельности Валентины Дамдиновны Бабуевой. Мероприятие пройдёт в рамках XXVIII Книжного салона в конференц-зале национальной библиотеки РБ.

Валентина Бабуева – хранитель истории и летописец Бурятского драмтеатра, кандидат культурологии, заслуженный работник культуры РФ. 12 сентября 1973 года после окончания Иркутского государственного университета она была принята научным сотрудником краеведческого музея имени М. Н. Хангалова, где проработала 20 лет. С тех пор прошло ровно 50 лет. С 1992 года В.Д. Бабуева – заведующая музеем ГБАТД им. Х. Намсараева.

- Специалист высшего класса, она является настоящим хранителем истории этого прославленного коллектива. Буквально по крупицам ею собран музейный фонд, включающий в себя личные архивы творческих деятелей, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Валентина Дамдиновна – автор-составитель более 20 книг, посвящённых бурятской культуре и бурятскому театру. Ей подготовлены юбилейные издания к 70-летию, 75-летию, 80-летию, 85-летию театра, опубликовано более 50 творческих портретов актёров ГБАТД, как на страницах периодической печати, так и в виде книг.

На творческом вечере прозвучат выступления представителей БГАТД им. Х. Намсараева, национального музея Республики Бурятия, представителей средств массовой информации, землячества, друзей и родственников.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия библиотека театр музей культура творческий вечер

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