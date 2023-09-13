В райцентре Бурятии состоится спортивный фестиваль «Семейная команда»

Его проведут в Тарбагатайском районе



14 сентября в Бурятии состоится спортивный фестиваль «Семейная команда». Он пройдёт на стадионе в селе Тарбагатай.



Участие могут принять семейные команды: школьники от 7 до 18 лет совместно с родителями и родственниками. Количество участников не ограничено, однако в команде нужен хотя бы один ребёнок и один совершеннолетний законный представитель.



Как сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района, все участники должны иметь личный кабинет на платформе «Будь в движении» и заблаговременно пройти специальную регистрацию.



Программа фестиваля



14:00 – 14:30 – Регистрация

14:30 - Открытие фестиваля

15:00 - Забег на 100 м

16:00 - Заезд на велосипедах, дистанция 200 м

17:00 - Подведение итогов фестиваля. Награждение



Возрастное ограничение: 6+.

