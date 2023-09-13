Его проведут в Тарбагатайском районе
14 сентября в Бурятии состоится спортивный фестиваль «Семейная команда». Он пройдёт на стадионе в селе Тарбагатай.
Участие могут принять семейные команды: школьники от 7 до 18 лет совместно с родителями и родственниками. Количество участников не ограничено, однако в команде нужен хотя бы один ребёнок и один совершеннолетний законный представитель.
Как сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района, все участники должны иметь личный кабинет на платформе «Будь в движении» и заблаговременно пройти специальную регистрацию.
Программа фестиваля
14:00 – 14:30 – Регистрация
14:30 - Открытие фестиваля
15:00 - Забег на 100 м
16:00 - Заезд на велосипедах, дистанция 200 м
17:00 - Подведение итогов фестиваля. Награждение
Возрастное ограничение: 6+.
В райцентре Бурятии состоится спортивный фестиваль «Семейная команда»
Общество, Фото:
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