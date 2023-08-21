Дора Матвеевна начала работать в 13 лет, когда началась война
Жительница села Хандагатай Дора Матвеевна Тараненко отметила 95-летний юбилей. Труженица тыла и ветеран труда получила персональные поздравления от президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова.
Дора Матвеевна родилась 16 августа 1928 года в селе Шелебенгуй Читинской области в многодетной семье, где было одиннадцать детей.
- В школе Доре удалось доучиться до окончания шестого класса. Когда ей исполнилось 13 лет, началась война, и началась её трудовая жизнь. В тёплое время года работала в артели «Пограничник», где женщины катала валенки для фронта, а она вместе с другими детьми била шерсть на шерстобитке. Зимой ездили в лес пилить дрова. После войны Дора Матвеевна работала в Читинской больнице поваром, швеёй в артели. Вся жизнь прошла в труде, - сообщает группа «Тарбагатай-инфо».
Глава Тарбагатайского района Владимир Смолин вручил юбилярше цветы и памятные подарки. Он пожелал ей здоровья, долгих лет жизни, заботы близких людей.
Жительница Бурятии отметила 95-летний юбилей
Общество, Фото:
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