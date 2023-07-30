Всего на учёте состоят чуть менее трёхсот человек
Такой вид наказания, как принудительные работы, применяется в России с 2017 года, а в Бурятии – с 2020. На сегодня в республике функционирует два учреждения, реализующих такой вид уголовного наказания, где состоят на учёте 280 человек. Из них 49 женщин и 231 мужчина.
За первое полугодие текущего года из исправительных центров (УФИЦ) освободилось 33 осуждённых, а возвращены в исправительные учреждения - 18.
- Осуждённые к принудительным работам трудятся в компаниях региона и получают заработную плату за вычетом определённого процента, который идёт в пользу государства, а также в счёт погашения исков. Всего за первое полугодие текущего года осуждёнными погашено более 1 700 000 рублей исковых обязательств, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Принудительные работы — вид уголовного наказания, который является альтернативой лишению свободы и применяется за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые.
Из исправительных центров в Бурятии освободились 33 осуждённых
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